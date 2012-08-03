Обкладинка - 2 (73)

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Цукровий діабет
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2016
Цукровий діабет
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2015
Цукровий діабет
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2014
Инсульт
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2013
Цукровий діабет
Обкладинка - 2 (61)
2013
Цереброваскулярна патологія
Обкладинка - 3 (62)
2013
Инсульт
Обкладинка - 2-1
2012
Инсульт
Обкладинка - 2-1
2011
Сахарный диабет
Обкладинка - 8-1
2011

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