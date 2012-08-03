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Обзор рекомендаций European Society of Cardiology и European Respiratory Society 2015
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Положение Ассоциации по сердечной недостаточности и рабочей группы по изучению легочного кровообращения и функции ПЖ ЕОК
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