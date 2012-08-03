Поточний номер
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Желудочковые нарушения ритма и профилактика внезапной сердечной смерти
Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов 2015
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Острый инфаркт миокарда у женщин
Обзор научного положения Американской ассоциации сердца
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Тактика ведения пациентов с атеросклеротической окклюзией артерий нижних конечностей – с бессимптомной формой заболевания и перемежающейся хромотой*
Практическое руководство Общества сосудистой хирургии 2015
- Оптимизация профилактики и терапии инсульта
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